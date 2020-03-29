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'ta 5 köy karantinada! Giriş çıkışlar yasaklandı

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 'ta 5 köy karantinaya alındı. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Akıncılar ilçesinde 1 köy, Suşehri ve Koyuluhisar'da ise 2'şer köye giriş-çıkışların yasaklandığı duyuruldu.

  • Yaşam
  • 29.03.2020 17:52
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 17:52
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O ilimizde 5 köy karantinada! Giriş çıkışlar yasaklandı

'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 köy karantina altında alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 1 köy, Suşehri ilçesinde 2 köy ve Koyuluhisar ilçesinde 2 köy karantina altına alındı. Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığı için her türlü olasılığa karşı tedbir amaçlı korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyü, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli köyleri, Suşehri Boyalıca ve Gökçekaş köylerimizde karantina kararı alınarak, giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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