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’de corona virüsü (Kovid-19) hangi il ve ilçelerde var?

Corona virüsleri üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden sadece bir tanesidir. Enfeksiyon pek çok bakımdan mevsimsel gripten ayırt edilemez. Hastalık daha çok hayvanlarda ortaya çıkar. Peki, 'de corona virüsü hangi illerde var? Korona görülen iller hangileri?

  • Yaşam
  • 23.03.2020 10:52
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 18:10
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Türkiye’de corona virüsü Kovid-19 hangi il ve ilçelerde var?

Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı her günün akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Peki, vaka ve ölü sayısında son durum ne? Bakan Koca, günlük corona virüsü brifinginde çok önemli bilgiler verdi. İşte, corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum, corona virüs hangi ilde görüldü sorusunun yanıtı…

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