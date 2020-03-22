Türkiye’de corona virüsü Kovid-19 hangi il ve ilçelerde var?

Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı her günün akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Peki, vaka ve ölü sayısında son durum ne? Bakan Koca, günlük corona virüsü brifinginde çok önemli bilgiler verdi. İşte, corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum, corona virüs hangi ilde görüldü sorusunun yanıtı…