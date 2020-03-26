Dilek Tahtalı kimdir? Coronadan 33 yaşında ölen Dilek Tahtalı hastalığı var mıydı? Coronavirüse yakalanan Dilek Tahtalı isimli gençten kötü haber geldi. Genç kadın hastalıkla mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti. Tahtalı virüsün yol açtığı semptomları Twitter hesabından 'Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter' diyerek paylaşmıştı. Bu gelişmenin ardından Dilek Tahtalı hastalığı var mıydı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Dilek Tahtalı kimdir?