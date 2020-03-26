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kimdir? Coronadan 33 yaşında ölen var mıydı?

kimdir? Coronadan 33 yaşında ölen araştırılmaya başlandı. Özellikle yaşlı ve kronik hasta kişileri tehlikeye atan Coronavirüs kaynaklı ölümler gündeme oturuyor. Virüse yakalanan 33 yaşındaki genç isim Dilek Tahtalı hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından sorusu gündem oldu. Dilek Tahtalı hastalığı var mıydı? İşte detaylar…

  • Yaşam
  • 26.03.2020 10:47
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 19:35
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Dilek Tahtalı kimdir? Coronadan 33 yaşında ölen Dilek Tahtalı hastalığı var mıydı?

Dilek Tahtalı kimdir? Coronadan 33 yaşında ölen Dilek Tahtalı hastalığı var mıydı? Coronavirüse yakalanan Dilek Tahtalı isimli gençten kötü haber geldi. Genç kadın hastalıkla mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti. Tahtalı virüsün yol açtığı semptomları Twitter hesabından 'Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter' diyerek paylaşmıştı. Bu gelişmenin ardından Dilek Tahtalı hastalığı var mıydı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Dilek Tahtalı kimdir?

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