30 büyükşehirde seyahatler izine bağlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Coronavirüsle mücadelede açıkladığı 7 önemli karar, dün uygulanmaya başlandı. Dün 81 ilin valiliklerinde toplantılar yapıldı. 30 büyükşehirde, seyahatler dün akşamdan itibaren izine bağlandı. İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası seyahat düzenlemelerine ilişkin 81 il valiliğine gönderdiği genelgede şu kararlar vardı:
14 GÜN KARANTİNA KARARI
Vatandaşlar bulunduğu şehirde kalmaya dikkat edecek. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar Valilik izniyle yolculuk yapabilecek. Otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlanılacak. Otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların telefonları ve gidecekleri yerlerdeki adresleri, gidecekleri ildeki Valiliğe bildirilecek. Yolcular il girişlerinde kontrolden geçilecek. Hastalık belirtisi görülenler 14 gün karantinaya alınacak. Otobüslerin mola verdiği yerler sağlık kurallarına uygun faaliyet yürütecek.
Virüs salgınıyla mücadele için dün 81 ilin valiliğinde pandemi toplantısı düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile katılımcıların 2 saat süren toplantıda maske takması dikkat çekti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine yolladığı "Coronavirüs Tedbirleri" ile ilgili açıklamada bulundu: Çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırıldı...
Seyahat yasağı, yalnızca otobüs ve tren gibi birden fazla insanın yolculuk yaptığı araçlarda kısıtlandı. Özel araçlarıyla seyahat eden vatandaşların bu kısıtlamaya dahil olmadığı açıklandı.
BİR KOLTUK BOŞLUK BIRAK
Virüs salgınını önlemek için toplu taşımalarda seyrek oturma uygulaması başladı.
14 ŞEHRE UÇACAK
Türk Hava Yolları, 29 Mart'tan itibaren iç hatlara yapılacak seferleri açıkladı. "İç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve Van seferleri icra edilecek olup tüm diğer iç hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur" ifadesi kullanıldı.
TREN SEFERLERİ DURDURULDU
COVİD-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında Yüksek Hızlı Tren (YHT), Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin çalışacağı vurgulandı.
Edirne'de giriş ve çıkışlar kontrole alındı. Kente giriş yapan araçların sürücülerinin ateşine bakıldı.
BETÜL USTA
14 GÜN KARANTİNA KARARI
Vatandaşlar bulunduğu şehirde kalmaya dikkat edecek. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar Valilik izniyle yolculuk yapabilecek. Otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlanılacak. Otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların telefonları ve gidecekleri yerlerdeki adresleri, gidecekleri ildeki Valiliğe bildirilecek. Yolcular il girişlerinde kontrolden geçilecek. Hastalık belirtisi görülenler 14 gün karantinaya alınacak. Otobüslerin mola verdiği yerler sağlık kurallarına uygun faaliyet yürütecek.
Virüs salgınıyla mücadele için dün 81 ilin valiliğinde pandemi toplantısı düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile katılımcıların 2 saat süren toplantıda maske takması dikkat çekti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine yolladığı "Coronavirüs Tedbirleri" ile ilgili açıklamada bulundu: Çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırıldı...
Seyahat yasağı, yalnızca otobüs ve tren gibi birden fazla insanın yolculuk yaptığı araçlarda kısıtlandı. Özel araçlarıyla seyahat eden vatandaşların bu kısıtlamaya dahil olmadığı açıklandı.
BİR KOLTUK BOŞLUK BIRAK
Virüs salgınını önlemek için toplu taşımalarda seyrek oturma uygulaması başladı.
14 ŞEHRE UÇACAK
Türk Hava Yolları, 29 Mart'tan itibaren iç hatlara yapılacak seferleri açıkladı. "İç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve Van seferleri icra edilecek olup tüm diğer iç hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur" ifadesi kullanıldı.
TREN SEFERLERİ DURDURULDU
COVİD-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında Yüksek Hızlı Tren (YHT), Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin çalışacağı vurgulandı.
Edirne'de giriş ve çıkışlar kontrole alındı. Kente giriş yapan araçların sürücülerinin ateşine bakıldı.
BETÜL USTA
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