Peygamberimiz Miraç gecesi ne gördü? Hz. Muhammed (sav) Miraç gecesi 7 kat semayı nereden, nasıl dolaştı?

Miraç gecesi bugün Müslümanlar tarafından ibadetlerle ve dualarla idrak ediliyor. İslam alemi için mübarek günlerden birisi olan Miraç Kandili gecesi Peygamberimiz ne gördü? Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Miraç gecesi 7 kat semayı nasıl dolaştı? Miraç Kandili'nin önemini ise sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed "Ben mi'racdan daha güzel bir şey görmüş değilim." diyerek anlatmıştır. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. İslam inancında, Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz,Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir.