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? , kelime anlamı nedir? fazileti önemi nedir?

fazileti önemi bu kutlu günde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. ? , kelime anlamı nedir? Üç aylarda idrak edilen hayırlı gecelerden birisi olan Miraç Kandili, Müslüman alemi için büyük önem taşımaktadır. Bu yıl 21 Mart Cumartesi gününe denk gelen Miraç Kandili'nde vatandaşlar dualar edecek, ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Miraç Kandili fazileti ve önemi nedir? Miraç ne demek? Miraç gecesi ne oldu? Peygamberimizin göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nin müslümanlar için önemi oldukça büyüktür. İyilik ayı olan ve sevapların 2 kat yazılacağı Miraç kandili bu yıl 21 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvimde akşam ezanından sonra yeni gün başlar. Yani Recebin 26. gününün akşam ezanından itibaren 27. gün girmiş oluyor.

  • Yaşam
  • 21.03.2020 19:54
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 19:54
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Miraç gecesi ne oldu? Miraç Kandili fazileti önemi nedir?

Recep ayı içerisinde yer alan hayırlı gecelerden birisi olan Miraç gecesi bu gece idrak ediliyor. Miraç gecesi ne oldu sorusuna yanıt aranıyor. Miraç Kandili fazileti ve önemi nedir? Müslümanlar için önemli günlerden birisi olan Miraç Kandili'nde vatandaşlar ibadetlerini yerine getiriyor. Dualar ediliyor, namazlar kılınıyor. Peki, Miraç ne demek, kelime anlamı nedir? Miraç gecesi ne oldu? Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamıyla itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin (s.a.v) hicretinden 18 ay evvel vukü bulmuştur.

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