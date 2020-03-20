Recep ayı içerisinde yer alan hayırlı gecelerden birisi olan Miraç gecesi bu gece idrak ediliyor. Miraç gecesi ne oldu sorusuna yanıt aranıyor. Miraç Kandili fazileti ve önemi nedir? Müslümanlar için önemli günlerden birisi olan Miraç Kandili'nde vatandaşlar ibadetlerini yerine getiriyor. Dualar ediliyor, namazlar kılınıyor. Peki, Miraç ne demek, kelime anlamı nedir? Miraç gecesi ne oldu? Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamıyla itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin (s.a.v) hicretinden 18 ay evvel vukü bulmuştur.