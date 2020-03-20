21 Mart Cumartesi bugün kandil mi? Bugün ne kandili sorusuna arama motorlarında Müslüman vatandaşlar yanıt arıyor. İslam alemi için önemli olan vatandaşların huzurla geçirdiği kandil günleri Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte idrak edilmeye başlandı. Bugün islam alemi için en hayırlı günlerden biri. Bu 3 ayların içerisinde bulunan kandillerden biri olan Miraç Kandili'de bugün kutlanacak. İnternette ise 21 Mart ne kandili, bugün ne kandili gibi sorulara yanıt aranıyor. Mevzu hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki bugün kandil mi? Müslümanlar tarafından ise en çok merak edilenlerden biri de 2020 yılında kutlanacak olan kandiller oldu. Diyanet 2020 yılı dini günler takvimini yayınladı. Buna göre 2020 yılının ikinci kandili Miraç Kandili olacak. Miraç: varoluş gaye ve hikmeti anlayarak, kendisi çevresi ve Rabbiyle barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın; kan, gözyaşı, işgal yoksulluk ve sefaletin olmadığı bir dünyanın inşası için çalışmaktır.