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. Muhammed (sav) ? Miraç gecesi ne gördü?

Miraç gecesi bugün Müslümanlar tarafından ibadetlerle ve dualarla idrak ediliyor. İslam alemi için mübarek günlerden birisi olan gecesi Peygamberimiz ne gördü? . Muhammed (sav) ? Miraç Kandili'nin önemini ise sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed "Ben mi'racdan daha güzel bir şey görmüş değilim." diyerek anlatmıştır. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. İslam inancında, Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz,Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir.

  • Yaşam
  • 21.03.2020 10:49
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 10:50
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Peygamberimiz Hz. Muhammed sav Miraç gecesi ne gördü?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Miraç gecesi ne gördü haberimizde Miraç Gecesi ile ilgili tüm detayları sunduk. Miraç Kandili ikinci bir kadir Gecesi hükmünde olduğu için bu gecede edilen dualar geri çevrilmez. Miraç Kandili gecesinde Kur'an okuyup namaz kılmak ve bolca dua etmek gerekir. Hicri takvimde akşam ezanından sonra yeni gün başlar. Yani Recebin 26. gününün akşam ezanından itibaren 27. gün girmiş oluyor. Kur'ân–ı Kerim'de İsrâ suresi bu İsrâ olayını anlatır. Necm suresi de İsrâ'nın devamı olan Miraç Kandilini anlatır. Âyetlerde biraz da kapalı olarak anlatılan bu esrarengiz Miraç yolculuğu, Hazreti Muhammed'in bir çok hadîslerinde detaylarıyla aktarılmıştır. Peki Miraç gecesi 7 kat semayı nasıl dolaştı?

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