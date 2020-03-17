Koronavirüs hangi yaştakileri etkiliyor? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Devletler sağlık açısından önemlerini artıyor ve vatandaşlar tedbirlerini almaya devam ediyor. Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından çoğu kişi merakla bu virüsün hangi yaş grubundakiler için daha tehlikeli olduğunu merakla arama motorlarından araştırmaya devam ediyor. Peki, Koronavirüs hangi yaştakileri etkiliyor? Hangi yaş grubundakiler için daha tehlikeli? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 29 kişinin daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve ülkedeki vaka sayısının toplam 47'ye yükseldiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Altun: "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor."