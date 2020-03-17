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? Nerelerde ilan edildi?

? Koronavirüsün tüm dünyayı ektkisi altına alması ile önemler artırılmaya devam ediliyor. Virüsün 'de görülmesini ardından çoğu kişi bu hastalığa yakalanmamak i hassas davranıyor. Çoğu kişi merakla koronavirüsün hangi yaştakileri daha çok etkilediğini araştırmaya devam ediyor. Peki, Koronavirüs hangi yaştakileri etkiliyor? Hangi ndakiler için daha tehlikeli? Detaylar haberimizde... İstatistiklere bakıldığında koronavirüse karşı en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üzerindeki kişileri gösteriyor. Bu yaş grubunda koron virüs kapanlardaki ölüm oranı yüzde 14.8. 70 - 79 yaşları arasındaki kişiler için bu oran yüzde 8 olarak açıklandı.

  • Yaşam
  • 18.03.2020 09:32
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:28
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Nerelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi?

Koronavirüs hangi yaştakileri etkiliyor? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Devletler sağlık açısından önemlerini artıyor ve vatandaşlar tedbirlerini almaya devam ediyor. Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından çoğu kişi merakla bu virüsün hangi yaş grubundakiler için daha tehlikeli olduğunu merakla arama motorlarından araştırmaya devam ediyor. Peki, Koronavirüs hangi yaştakileri etkiliyor? Hangi yaş grubundakiler için daha tehlikeli? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 29 kişinin daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve ülkedeki vaka sayısının toplam 47'ye yükseldiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Altun: "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor."

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