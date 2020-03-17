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, , kuaför, , bakkal, ve kapalı mı? Kapalı olan (yerler) mekanlar hangileri?

: Koronavirüs vakalarının hızla artması sonrasında büyük tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu bağlamda İçİşleri bakanlığı bir genelge yayınladı. İçişleri Bakanlığınca 81 ili kapsayan genelge sonrasında kapalı olacak mekanlar açıklandı. Kapalı olacak mekanlar hangileri? Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı ve korunmanın yolları hakkında bilgilendirmelere devam ediyor. Hangi mekanların kapalı olacağı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. , , kuaför (berber), , bakkal, pastahane, ve yerlerinin kapalı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

  • Yaşam
  • 18.03.2020 09:07
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:27
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Kapalı olan yerler mekanlar hangileri? Fırın, market, kuaför...

Korona Türkiye son dakika: Kapalı olacak mekanlar hangileri? Fırın, market, kuaför, kasap, bakkal, manav ve pazar kapalı mı? Soruları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığınca 81 ili kapsayan genelge sonrasında kapalı olacak mekanlar açıklanmıştı. Kahvehane, kafe, internet cafe, düğün salonu ve spor salonları gibi bir çok alanı kapsayan yasağın detayları merak ediliyor. İşte Kapalı olacak mekanlar hangileri? Bu arada tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü vakalarının ardından yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün kuralına uyulması konusunda Sağlık Bakanlığınca tüm bilgilendirmeler yapılırken, aynı zamanda taahhütname de imzalatılıyor.

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Haberler Yaşam Fırın, market, kuaför, kasap, bakkal, manav ve pazar kapalı mı? Kapalı olan (yerler) mekanlar hangileri?
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