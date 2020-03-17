Korona Türkiye son dakika: Kapalı olacak mekanlar hangileri? Fırın, market, kuaför, kasap, bakkal, manav ve pazar kapalı mı? Soruları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığınca 81 ili kapsayan genelge sonrasında kapalı olacak mekanlar açıklanmıştı. Kahvehane, kafe, internet cafe, düğün salonu ve spor salonları gibi bir çok alanı kapsayan yasağın detayları merak ediliyor. İşte Kapalı olacak mekanlar hangileri? Bu arada tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü vakalarının ardından yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün kuralına uyulması konusunda Sağlık Bakanlığınca tüm bilgilendirmeler yapılırken, aynı zamanda taahhütname de imzalatılıyor.