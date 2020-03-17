Milyonlar koronavirüs ne zaman bitecek? Coronavirüs aşısı bulundu mu? Sorularını internet üzerinden detaylı olarak araştırıyor. Bu bağlamda haberimizde sizler için makale yaptık. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamasında corona virüsün Temmuz ya da ağustos ayında sona ereceğini söyledi. Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri." dedi. Vuhan'dan dünyaya yayılan ve şimdiye kadar 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgının aşısı henüz bulunmadı. Konu ile ilgili alınan son dakika bilgilerine göre, ABD'nin Washington eyaletinde bugün klinik ortamda coronavirüs için ilk aşı denemeleri başladı.
Coronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs ne zaman bitecek? Milyonları umutlandıran haber geldi
Coronavirüs aşısı ve virüsün ne zaman biteceği konusunda bir açıklama geldi. ABD Başkanı Trump flaş bir açıklamada bulundu ve Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını söyledi. İngiliz yayın kuruluşu BBC 'nin AP 'ye dayandırdığı ve son dakika olarak geçtiği haberine göre, deney kapsamında coronavirüse karşı aşı 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı. Aşının üzerinde denendiği ilk kişinin adı açıklanmadı. 43 yaşında ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen bir kişi olduğu ve testlerde yer alan kişilerin herhangi bir risk ile karşı karşıya olmadığı bildirilirken çalışmaların devam edeceği öğrenildi.
- Bakanlıktan flaş koronavirüs düzenlemesi
- Sağlık Bakanlığından koronavirüs testi açıklaması
- ABD'den derin "korona" planı! Hedef Yeni Dünya Düzeni
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