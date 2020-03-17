Milyonlar koronavirüs ne zaman bitecek? Coronavirüs aşısı bulundu mu? Sorularını internet üzerinden detaylı olarak araştırıyor. Bu bağlamda haberimizde sizler için makale yaptık. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamasında corona virüsün Temmuz ya da ağustos ayında sona ereceğini söyledi. Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri." dedi. Vuhan'dan dünyaya yayılan ve şimdiye kadar 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgının aşısı henüz bulunmadı. Konu ile ilgili alınan son dakika bilgilerine göre, ABD'nin Washington eyaletinde bugün klinik ortamda coronavirüs için ilk aşı denemeleri başladı.