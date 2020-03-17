Korona Türkiye son dakika: Karantina kararına uymayan ceza alacak mı? Son günlerde koronavirüs gündemde konuşulan konuların başında yer alıyor. Türkiye'de koronavirüs vakasının çıkması sonrasında birçok tedbir alındı. Karantina kararına uymayanlar ceza alacak mı? sorusu ise merak edilenler arasında bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 29 kişinin daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve ülkedeki vaka sayısının toplam 47'ye yükseldiğini açıkladı. Koca, "Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek" dedi.