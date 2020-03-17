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Korona son dakika: Karantina nedir? Karantina kararına uymayana ceza var mı?

Korona son dakika: Karantina kararına uymayan ceza alacak mı? Türkiye koronavirüsü vakası görüldğü geçtiğimiz günler açıklandı. Koronavirüsü için çeşitli tedbiler alındı.Karantina kararına uymayanların ceza alıp almayacağı ise merak edilen konular arasında. 'ya göre de karantinaya ve diğer tedbirlere uymak bir yükümlülük. Hatta ve hatta bir ileri aşamaya taşımak gerekirse bir kimse hasta olduğunu bilerek, bunu üçüncü kişilere bulaştırma kastıyla hareket ederse, bu kişi kasten ölüme neden olma ya da kasten yaralamaya neden olma suçlarından ayrı ayrı yargılanabilir.

  • Yaşam
  • 18.03.2020 09:28
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:28
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Karantina kararına uymayana ceza var mı? Karantina nedir?

Korona Türkiye son dakika: Karantina kararına uymayan ceza alacak mı? Son günlerde koronavirüs gündemde konuşulan konuların başında yer alıyor. Türkiye'de koronavirüs vakasının çıkması sonrasında birçok tedbir alındı. Karantina kararına uymayanlar ceza alacak mı? sorusu ise merak edilenler arasında bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 29 kişinin daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve ülkedeki vaka sayısının toplam 47'ye yükseldiğini açıkladı. Koca, "Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek" dedi.

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