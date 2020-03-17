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Vatandaşlar akın etti! nerede satılıyor?

Maske fiyatları ne kadar? Koronavirüsün etkisi tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. , son dakika vaka sayıları ve önlemler hakkında bilgilendirme toplantıları yapıyor. Virüsü engellemek isteyenler maske fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte Maske fiyatları ne kadar? ? Merak edilen detaylar haberimizde... Virüslerin boyutları 3 mikron ebatlarındadır. Bundan ötürü normal özellikteki tıbbı ağız ve burun maskeleri herhangi bir hastalıktan ya da virüsten tam anlamıyla koruma sağlamıyor olsa da hastalık yaşayan kimselerin bu maskeleri takıyor olması virüslerin bulaşmasını önemli oranda Sıradan maskelerin virüslere karşı koruma olasılığı yüzde 30 olarak belirtiliyor.

  • Yaşam
  • 18.03.2020 09:07
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:27
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Koronavirüs maskeleri nerede var nerede satılıyor?

Türkiye'de ve Dünyada Koronavirüs vaka sayısının hızla artması üzerine maske fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda haberimizde detaylı olarak gelişmeleri aktardık. Koronavirüsün etkisi tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika vaka sayıları ve önlemler hakkında bilgilendirme toplantıları yapıyor. N95 maskeler sis, duman, toz, virüs ve bakteri gibi kirleticileri diğer maskelere göre daha yüksek oranda koruma sağlıyor. Pek çok iş güvenliği malzeme ve ekipmanı satılan yerlerde ve medikal malzeme satan bayilerden satın alınabiliyor. İşte Maske fiyatları ne kadar? Koronavirüs maskeleri nerede satılıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

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