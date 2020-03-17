Türkiye'de ve Dünyada Koronavirüs vaka sayısının hızla artması üzerine maske fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda haberimizde detaylı olarak gelişmeleri aktardık. Koronavirüsün etkisi tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika vaka sayıları ve önlemler hakkında bilgilendirme toplantıları yapıyor. N95 maskeler sis, duman, toz, virüs ve bakteri gibi kirleticileri diğer maskelere göre daha yüksek oranda koruma sağlıyor. Pek çok iş güvenliği malzeme ve ekipmanı satılan yerlerde ve medikal malzeme satan bayilerden satın alınabiliyor. İşte Maske fiyatları ne kadar? Koronavirüs maskeleri nerede satılıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...