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2020 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? son dakika bedelli askerlik celpleri ertelendi mi?

son dakika: tarihleri ertelendi. tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin cep ve sevk işlemleri ileri bir tarihe ertelendi. Peki, Bedelli Askerlik ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte MSB'nin açıklaması… 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu "hizmeti" tamamlayabilirler.

  • Yaşam
  • 18.03.2020 09:41
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:29
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MSB son dakika bedelli askerlik celpleri ertelendi mi?

MSB son dakika: Korona virüsü bedelli askerlik bekleyen adayları da vurdu. Bu bağlamda son dakika açıklaması yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelendiğini bildirdi. Corona virüsü ülkemizde de hayatı olumsuz yönde etkilerken okullar, eğlence mekânları gibi yerler de kapatıldı. Bedelli askerlik tarihlerinin ne zamana kadar ertelendiği henüz MSB tarafından açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak "ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir" açıklamasında bulunuldu.

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