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: fırsatçılarına soruşturma

haberi... Dünyayı esir alan ün Türkiye’de de görülmesi sonrası fırsatçıların özellikle maske ve dezenfekte malzemelerinin fiyatlarını arttırması ardından harekete geçti.

  • Yaşam
  • 11.03.2020 16:52
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 17:14
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Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan ün Türkiye'de de görülmesi sonrası fırsatçıların özellikle maske ve dezenfekste malzemelerinin fiyatlarını arttırması ardından harekete geçti.



Başsavcılık, mağduriyete yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik talimat verdiğini duyurdu.

Başsavcılık açıklamasında şunları kaydetti: "Kimi basın yayın organlarında çıkan haberlerde, korona virüsünün Türkiye'de görülmesinden sonra özellikle maske ve dezenfekte malzemesi satanların, fiyatlarda fahiş artış yoluna gittikleri anlaşılmakla, Sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli talimatlar verilmiştir."

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