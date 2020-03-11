Kolonya virüse karşı korur mu? 80 derece kolonya nedir? Vatandaşlar koronavirüse karşı önlem almaya devam ederken kolonya satışları da patladı. Kolonya satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturuluyor. En çok tercih edilen ürünler arasında kolonya, ıslak mendil, maske ve temizlik ürünleri bulunuyor. Vatandaşlar özellikle 80 derece kolonya satın almak istiyor. Peki, 80 derece kolonya nedir? Kolonya virüse karşı korur mu? İşte yanıtı!

80 DERECE KOLONYA NEDİR?

Alkol dereceleri, içerdiği alkol oranına göre belirlenir. Genellikle 70 derece ve 80 derece alkollü kolonyalar kullanılır. Yüzde 80-96'sı etil alkol, kalan kısmı ise su ve esanstan oluşan kolonya, ağzı kapalı ve güneşten uzak kaldığı sürece ortalama beş yıl bozulmamaktadır. Kolonya sürdükten sonra ferahlık hissedilmesinin sebebi, içindeki etil alkolün uçucu olması ve buharlaşırken vücut ısısını da beraberinde götürmesidir.