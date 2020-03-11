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İlkokul, ortaokul ve lise yarın okullar tatil mi? 12 Mart Perşembe koronavirüs nedeniyle ?

İlkokul, ortaokul ve liselerde yarın okullar tatil mi? Gece saatlerinde koronavirüsle ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğünü belirtti. Bakan Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." dedi. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenci ve veli okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, koronavirüs nedeniyle ? İşte merak edilen detaylar

  • Yaşam
  • 11.03.2020 15:48
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 16:56
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İlkokul, ortaokul ve liselerde yarın okullar tatil mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de bir kişide koronavirüs görüldüğünü açıklamasının ardından öğrenci ve velilerin okulların tatil olup olmayacağına dair araştırmaları hız kazandı. Bu kapsamda milyonlarca kişi arama motorlarında "İlkokul, ortaokul ve lise yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, koronavirüs nedeniyle okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşmeler yapılacağını ve kararın bundan sonra verileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sürecinin planlanmasında Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli." ifadelerini kullandı.

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