Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Regaib Kandili'nde ne yapılır? Üç ayların dindeki yeri...

REGAİB KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKENLER

Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen Regaib Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar şunlardır: