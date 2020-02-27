Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Regaib Kandili'nde ne yapılır? Üç ayların dindeki yeri...
Regaip Kandili nedir, ne zamandır? sorularının yanıtları merak ediliyor... Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır ve müslümanlar arasında önemi büyüktür. Regaib Kandili ise müslüman alemi için üç ayların müjdecisidir. Bu yıl bu yıl 27 Şubat'ta eda edilen Regaib Kandili'nde ne olmuştur, neler yapılır merak ediliyor. Peki, Regaib Kandil'inde neler yapılmalı? Regaib Kandili ibadetleri neler? Regaib Kandili ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.
27.02.2020 11:16
- Son Güncelleme: 27.02.2020 11:21
REGAİB KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKENLER
Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen Regaib Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar şunlardır:
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