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Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Regaib Kandili'nde ne yapılır? Üç ayların dindeki yeri...

Regaip Kandili nedir, ne zamandır? sorularının yanıtları merak ediliyor... Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır ve müslümanlar arasında önemi büyüktür. Regaib Kandili ise müslüman alemi için üç ayların müjdecisidir. Bu yıl bu yıl 27 Şubat'ta eda edilen Regaib Kandili'nde ne olmuştur, neler yapılır merak ediliyor. Peki, Regaib Kandil'inde neler yapılmalı? Regaib Kandili ibadetleri neler? Regaib Kandili ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

27.02.2020 11:16 - Son Güncelleme: 27.02.2020 11:21
Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Regaib Kandili'nde ne yapılır? Üç ayların dindeki yeri...

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…

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Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Regaib Kandili'nde ne yapılır? Üç ayların dindeki yeri...

Üç ayların habercisi Regaip Kandili bugün tüm yurtta ibadetlerle eda edilecek. Mübarek kandil gecesi camilerde namazlar, Kur'an-ı Kerim okumaları ve dualar idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da kandil gecesinde özel etkinlikler düzenleyecek.

Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Regaib Kandili'nde ne yapılır? Üç ayların dindeki yeri...

Regaib Kandili'nde yapılması gereken ibadetler, Regaip Kandili'nin gelmesiyle beraber milyonlarca Müslümanın gündeminde yer edindi. Peki, Regaib Kandili'nde neler ve hangi ibadetler yapılmalı? İşte, Regaib kandilinde yapılacak ibadetler...

Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Regaib Kandili'nde ne yapılır? Üç ayların dindeki yeri...

REGAİB KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKENLER

Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen Regaib Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar şunlardır:

Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Regaib Kandili'nde ne yapılır? Üç ayların dindeki yeri...

Kur'an-ı Kerim okunmalı

Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

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