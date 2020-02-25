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'de zehir tacirlerine operasyon! Tutuklandılar...

'de zehir tacilerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerinde ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramada 3 kilo 847 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yaşam
  • 25.02.2020 19:14
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 19:14
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Zehir tacirlerine operasyon! Tutuklandılar

'de zehir tacilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce üzerinden madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 4 şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR
Şüphelilerin üzerinde ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramada 3 kilo 847 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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