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Son dakika: 'den Trakya'ya kuvvetli fırtına uyarısı | 25 Şubat

Son dakika haberi... Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yarın , Tekirdağ ve 'nde kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

  • Yaşam
  • 25.02.2020 15:47
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 15:47
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Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri , , Tekirdağ ve çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde saatte 60-75 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Perşembe günü ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli fırtınanın saatte 70-100 kilometre esmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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