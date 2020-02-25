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'de kan donduran olay! Eşini banyoda av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu

'da bir şahıs, banyoda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Yaklaşık bir haftadır bulunduğu 'dan evine dönen ve kocasını kanlar içinde bulan kadın sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • Yaşam
  • 25.02.2020 23:27
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 23:34
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Kan donduran olay! Hayatının şokunu yaşadı

'nin ilçesinde bir şahıs, banyoda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Mahallesi Kantarcı Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Yaklaşık bir haftadır bulunduğu 'dan evine dönen A.E., kocası R.E'yi banyoda kanlar içinde görünce çığlık çığlığa kendisini dışarı attı.

A.E'nin durumu komşularına anlatması üzerine, polis ekiplerine haber verildi.

EŞİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ KRİZ GEÇİRDİ
İhbarın alınması üzerine ise bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerinin evde yaptığı incelemeler sonucu öldüğü belirlenen R.E'nin banyoda, koltuk altından vurulmuş olduğunu tespit etti.

R.E'nin cansız bedeni Keşan Belediyesi cenaze aracı ile Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sinir krizi geçiren A.E. de sağlık görevlileri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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