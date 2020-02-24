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'de 88 yakalandı

'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 88 yakalandı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

  • Yaşam
  • 24.02.2020 23:53
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 23:53
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88 düzensiz göçmen yakalandı!

'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 88 yakalandı.

Sahil güvenlik Komutanlığı ekipleri ilçe açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLDİLER
Ekiplerce durdurulan 2 lastik botta 37 Filistin, 30 Somali, 16 Suriye, 2 Yemen, 2 Kongo ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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