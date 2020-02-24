Alınan bilgiye göre, 268 sokakta 5 katlı binanın 5'inci katında Tamer Yaman'ın ikamet ettiği dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenerek Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.