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: 'de çıkan ev ında 1 kişi dumandan etkilendi

haberine göre 'in Buca ilçesinde çıkan da, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerce müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

  • Yaşam
  • 25.02.2020 06:35
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 06:35
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İzmir'de yangın! 1 kişi...

Alınan bilgiye göre, 268 sokakta 5 katlı binanın 5'inci katında Tamer Yaman'ın ikamet ettiği dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenerek Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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