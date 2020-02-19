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  • 19.02.2020 09:10
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 09:10

Son dakika: 'nde 29 düzensiz yakalandı

Son dakika haberine göre 'nde yasa dışı yollardan çıkmaya çalışan 29 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

Yurt dışına kaçarken yakalandılar!

'nde yasa dışı yollardan çıkmaya çalışan 29 düzensiz yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığındaki grubu tespit etti.

Ekipler, ilçe girişinde S.G. yönetimindeki plakası açıklanmayan minibüsü durdurdu. Minibüste sıkışık şekilde duran , ve uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.G. adli makamlarca tutuklandı.

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