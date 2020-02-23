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Sınırı geçmek üzereyken son anda yakalandılar

'de Yunanistan'a geçmek isteyen 64 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri tarafından yakalandı.

  • Yaşam
  • 23.02.2020 10:22
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 10:35
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Sınırı geçmek üzereyken son anda yakalandılar

'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 64 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri askerleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala ilçesi ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Suriye, Cezayir ve Fas uyruklu 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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