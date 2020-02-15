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  • 15.02.2020 17:00
  • Son Güncelleme: 15.02.2020 17:13

'de akılalmaz olay! Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi 6 bin 141 TL ceza yedi

’de cami önünde kar üzerinde drift yaptığı görüntüleri aracılığı ile yanlışlıkla polise de gönderen sürücüye, 6 bin 141 TL ceza kesildi.

Düzce'de akılalmaz olay! Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi 6 bin 141 TL ceza yedi

Geçen hafta yaşanan olayda Merkez Büyük Camii'nde sabah namazını kılan A.Ç., daha sonra cipi ile caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. O anları ise bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı.

GÖRÜNLERİ YANLIŞLIKLA POLİSE ATTI
A.Ç. bu görüntüleri alarak aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı. Ancak, A.Ç. görüntüyü isim benzerliği olan arkadaşının yerine daha önce tanıştığı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da attı.

6 BİN 141 LİRA CEZA YEDİ
Görüntüler üzerine aracın plakasını tespit eden ekipler, sürücüye 6 bin 141 lira cezai işlem uyguladı.

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