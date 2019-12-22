Drifte 10 bin lira ceza

Sakarya polisi, trafik magandalarına göz açtırmadı. Dün Karasu İlçesi'nde bir otomobil sürücüsü drift yaparak trafiği birbirine kattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, sürücüye alkollü araç kullanmak ve drift yapmak suçlarından toplam 9 bin 534 lira cezai işlem uygulandı.
- Yaşam
- 22.12.2019
- Gazete
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