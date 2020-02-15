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  • 15.02.2020 17:18
  • Son Güncelleme: 15.02.2020 17:45

kimdir? 'Ankara beni bulsun' videosuyla ünlenmişti, sonunda bulundu! İşte hayat hikayesi

Herkes onu veya Kennedy Dayı olarak tanıyor. Asıl adı ... Sosyal medyada Mersinli esnafın paylaştığı görüntülerle şöhrete kavuştu, herkes hayat hikayesini merak eder oldu. Mersinli Cihangir yine kendisini ünlü eden esnafın yardımlarıyla hayatını sürdürüyor. 'Ankara beni bulsun' videosuyla ünlenen Cihangir Göktaş'ın dediği oldu, Ankara onu buldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bilgilerine ulaşılan Cihangir Göktaş'a kimlik kartı düzenlendi.

'Ankara beni bulsun' demişti... Ve Ankara onu buldu

Türkiye onu sosyal medyada 'Ankara beni bulsun' videosu ile tanıdı. , kısa sürede fenomen oldu. Ve nitekim sonunda her şey onun istediği gibi oldu, Ankara onu buldu. İşte detaylar...

Sosyal medya üzerinden Mersinli esnafın paylaştığı videolarla ünlenen Mersinli Cihangir diğer ismi ile Kenedy Dayı, esnafın ona verdiği yardımlarla hayatını sürdürüyor. Kimliği olmayan Cihangir, hasta olduğu zamanlardaysa hastanelerde tedavi olmakta zorluk yaşıyordu.Durumu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat verdi. Mersinli Cihangir'in kimlik bilgilerine ulaşıldı. Asıl isminin olduğu belirlendi.

1972 yılında İzmir'de doğduğu, aslen Elazığlı olan Cihangir Göktaş'ın neden Mersin'de olduğuna ilişkin bir kayda ulaşılamadı.

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