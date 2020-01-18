Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nde, buz tabakası 25 santimetreye kadar ulaştı. Kurtuluş Kılıç, gölün üzerinde aracıyla drift yaptı. Görenler şaştı kaldı. Kılıç "Bu bölgede yaşayanlar olarak bunu özellikle her yıl yapıyoruz. Çünkü dışarıdan gelenler bizi görünce daha rahat oluyorlar. O zaman buzun üstünde yürüyüp atlı kızaklara binebiliyorlar. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.