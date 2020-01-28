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Ambulansla drift!

'da geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan bir ambulans, kar içinde drift yaparken görüntülendi. İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Açıklamayla, 'nın talimatıyla 'nce inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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