Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 14.02.2020 12:40
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 12:40

ndan 14 Şubat açıklaması! alacaklar dikkat

Son dakika haberine göre , "" dolayısıyla "" satışlarına yönelik uyarıda bulundu. Bakanlık açıklamasında uçan larla ilgili olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlara satın aldıkları ürüne dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

14 Şubat'ta bunu yapacaklar dikkat! Bakanlık uyardı

Bakanlık açıklamasında, "Helyum gazı dışında bazı yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahip gazlar kullanılarak dolumu gerçekleştirilen uçan balonların çakmak, kibrit ve mum gibi bir alev kaynağına yakın bulunması halinde ciddi yanıklara yol açabilen yaralanmalar gerçekleşebilmektedir. Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği çerçevesinde uçan balonların doldurma işleminde helyum gazı dışında başka gaz kullanılması yasaklanmıştır" denildi.

dolayısıyla uyarıda bulundu. Bakanlık açıklamasında larla ilgili olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlara satın aldıkları ürüne dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, "Bakanlığımızca denetimleri yıl boyunca gerçekleştirilen 'uçan balonların' satışları özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde daha fazla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, söz konusu ürünlerle ilgili yaşanabilecek kazaları önlemek, tüketicilerimizin sağlık ve güvenliklerini korumak amacıyla bu ürünleri satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Helyum gazı dışında bazı yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahip gazlar kullanılarak dolumu gerçekleştirilen uçan balonların çakmak, kibrit ve mum gibi bir alev kaynağına yakın bulunması halinde ciddi yanıklara yol açabilen yaralanmalar gerçekleşebilmektedir.

Söz konusu riskin bertaraf edilebilmesi amacıyla Bakanlığımızca 'Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği' çerçevesinde uçan balonların doldurma işleminde helyum gazı dışında başka gaz kullanılması yasaklanmıştır. Bu bağlamda tüketicilerimizin uçan balon satılan yerlerde dolum yapılan gazın niteliğini öğrenmeleri ve sadece helyum gazı ile doldurulan uçan balonları satın almaları büyük önem arz etmektedir. Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerimiz 'Alo 175 Tüketici Hattı' aracılığıyla Bakanlığımıza ulaşabilirler" ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Ticaret Bakanlığından 14 Şubat açıklaması! Balon alacaklar dikkat
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri