Piyasalara 14 Şubat Sevgililer Günü dopingi

14 Şubat Sevgililer Günü. Aldığı hediye ile sevdiklerini sevindirmek isteyenler pek çok sektörü hareketlendirdi, cirolar arttı.(BMD) Başkanı, "Bu yıl 14 Şubat'ta kartlı alışveriş tutarının,Sevgililer Günü'ne özel hediyelik alışverişi olmak üzereüzerine çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi. Öncel, organize perakendenin genelinde ise ortalama cironunarttığını kaydetti.