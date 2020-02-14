Piyasalara 14 Şubat Sevgililer Günü dopingi

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Aldığı hediye ile sevdiklerini sevindirmek isteyenler pek çok sektörü hareketlendirdi, cirolar arttı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Bu yıl 14 Şubat'ta kartlı alışveriş tutarının, 500 milyon lirası Sevgililer Günü'ne özel hediyelik alışverişi olmak üzere 3 milyar liranın üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi. Öncel, organize perakendenin genelinde ise ortalama cironun yüzde 25 ila 30 arttığını kaydetti.
- Ekonomi
- 14.02.2020 Gazete
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