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    • Magazin
    • 14.02.2020 Gazete

    Ünlüler, 14 Şubat 'nde hediye alınmasını etti

    Ünlüler, 'nde hediye alınmasını etti... 'nun önderliğinde gerçekleşen kampanyaya; , , , , , , ve gibi isimler destek verdi.

    14 Şubat bağış günü!

    Ünlüler, 'nde hediye alınmasını etti... 'nun önderliğinde gerçekleşen kampanyaya; Ezgi Mola, Özge Ulusoy, Neslişah Düzyatan, Pınar Deniz, Taner Ölmez, Sarp Apak, Dolunay Soysert ve Burçin Terzioğlu gibi isimler destek verdi.

    Ünlüler, takipçilerini de kampanyaya destek olmaya davet etti.


    Ünlü isimler, @orman_beslemesi hesabına mama bağışı yapılmasını istedi. Bağış yapanlara ise hediyeler gönderileceği belirtildi.

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