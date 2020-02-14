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  • 14.02.2020 10:59
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 11:05

'daki inde son dakika gelişmesi

Son dakika haberine göre Çankaya'da 9 Şubat'ta bulunan ve kadın gövdesinin 'a ait olduğu belirlendi. Ayhan'ın katil zanlısı olduğu tespit edilen 'nin ise olaydan bir gün sonra polise yakalanmamak için ettiği ortaya çıktı

Kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Çankaya ilçesinde metruk arazide bulunan ve kadın bedeninin e kurban giden 'a ait olduğu belirlenirken, Ayhan'ın katil zanlısının ise kendisini asarak ettiği ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 9 Şubat'ta Çankaya'nın İmrahor deresi mevkisinde halı yıkama dükkanı olan bir vatandaş, arazideki köpeklerin kavga ettiğini gördü. Olay yerine giden vatandaş köpeklerin yanında derisi yüzülmüş halde bir insan başı olduğunu gördü.

Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabaha kadar süren çalışmalar neticesinde, cinayete kurban gittiği belirlenen kişinin vücut kısmını, olay yerine 600 metre uzaklıkta buldu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olay yerinde buldukları bıçak ve cesedin porselen dişlerinden yaptıkları çalışma ile kayıp olduğu ihbarı ile ailesince aranan Melahat Ayhan'ın (58) kimliğine ulaştı. Oğlu tarafından teşhis edilen ve sağ kolu olmayan cesedin Ayhan'a ait olduğu belirleyen ekipler, Ayhan ile akraba olan ve yıllar önce evlenmek istemesine rağmen evlenemeyen 'nin (58) izine ulaştı.

Mamak'ta bir gecekonduda saklandığı belirlenen Köse'yi gözaltına almak için 10 Şubat'ta adrese giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının cansız bedeni ile karşılaştı. Köse'nin, saklandığı metruk evde kendini astığı belirlendi.

Köse ile Ayhan'ın başka kişilerle evlendikleri halde görüşmeyi sürdürdükleri, ikili arasında çıkan tartışmanın sonucunda olayın kavgaya dönüştüğü ve Köse'nin Ayhan'ı öldürerek, intihar ettiği öğrenildi.

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