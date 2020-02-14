15 Şubat Yalnızlar Günü mü? Sevgililer Günü bugün kutlanıyor. Bu özel günü yalnız geçiren bireyler, yalnızlık sözlerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken bir yandan da yalnızlar günü ile ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Dünya Yalnızlar Günü 1990'lı yıllarda ortaya çıktı. Peki, 15 Şubat Yalnızlar Günü mü? Dünya Yalnızlar Günü ne zaman? Yalnızlar Günü tarihçesi nedir? İşte cevaplar...

15 ŞUBAT YALNIZLAR GÜNÜ MÜ?

14 Şubat Sevgililer Günü'nü yalnız geçiren vatandaşlar "15 Şubat Yalnızlar Günü mü" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Hemen belirtelim ki, Dünya Yalnızlar Günü 15 Şubat'ta değil, farklı bir tarihte kutlanıyor.

DÜNYA YALNIZLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Yalnızlar Günü, Sevgililer Günü karşıtı olarak 1990'lı yıllarda gündeme gelmiştir. Dünya Yalnızlar Günü yalnız 1'den oluşan tarihlere denk getirilmiştir. Yani 11.11 olarak belirlenmiştir. Her yıl 11 Kasım tarihi Dünya Yalnızlar Günü olarak ön plana çıkıyor.

DÜNYA YALNIZLAR GÜNÜ SÖZLERİ

Evet bir gün kıyamet kopabilir, dünya yok olabilir. Her şey son bulabilir. İşte sen gidip beni yalnızlığım ile bıraktığın gündendir ben kıyametimi yaşıyorum. Tün yalnızların Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Elinizde bir kağıt, mum ışığında birkaç mısra karalamak için uğraşıyorsanız, asil bir yalnızlığınız var demektir. Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Yalnızlığı zayıflık olarak algılamayın. Aslında yalnız olan kişiler, hak ettikleri kişiyi bekleyecek sabır ve güce sahip demektirler. 11 Kasım Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Bir yerde, benim için nefes aldığını bildiğim ve henuz tanımadığım biri var mutlaka… 11 Kasım Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Ne de doğru demiş Özdemir Asaf, "Yalnızlık paylaşılmaz Paylaşılsa yalnızlık olmaz".. Hepimizin 11 Kasım Dünya yalnızlar günü kutlu olsun