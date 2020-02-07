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'ın 'nde evde çıkan da 4 yaşındaki çocuk öldü

'ın 'nde dün üç katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İtfaiye erleri, evde yalnız olduğu belirlenen 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğu kurtardı. Alevleri de kontrol altına aldı. Ancak çocuklardan 4 yaşındaki kız kurtarılamadı.

Ciğerimiz kül oldu!
Hatay'ın 'nde dün üç katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İtfaiye erleri, evde yalnız olduğu belirlenen 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğu kurtardı. Alevleri de kontrol altına aldı. Ancak çocuklardan 4 yaşındaki kız kurtarılamadı.

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