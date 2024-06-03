Cartoon Network’te LGBT terörü! Hedefleri çocuklar: Çizgi filmler üzerinden sapkınlık



ÇİZGİ FİLMLERİ NE HALE GETİRDİNİZ

İğrenç paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken kimi kullanıcı "Çizgi filmler çocuklar ve masumiyetleri içindir, cinselliği teşvik etmeyi bırakın." yorumu yaparken kimi kullanıcı ise "Kardeşim çizgi film ağı ne hale geldi. Artık çocuk olmadığım için mutluyum." yorumlarını yaptı.



ÇOCUK DİZİSİNE LGBT SKANDALI

Bilindiği gibi Netflix ile Hollywood'un eşcinsellik propagandası bütün dünya tarafından kaygı ile izleniyor. Ahlak karşıtı yayınlarıyla sürekli adından söz ettiren film platformları, dayattıkları sapkın yaşam tarzıyla yüzlerce çocuğun ruh sağlığıyla oynuyor. Milyarlarca dolarlık bütçelerle desteklenen bu tür yapımların ana hedefinde çocuklar ve ahlaksız ideolojilere karşı çıkan ebeveynler var. Netflix'in çocuklar üzerinde ahlak bozan bir skandalı da Nimona adlı animasyon filmi oldu.

Filmde, el ele tutuşan, öpüşen iki erkek, LGBT'yi temsil eden renkli bayrak gibi içerikler yer alıyor. Üstelik de film, platformun çocuk kategorisinde. Ancak filmde +18 uyarısı bulunuyor. Emperyalizmin kültürel araçlarından biri olan dijital içerik platformu Netflix, Batı'nın tüketim kültürünün bir parçası olarak sürekli gündemimizde. Milyarlarca dolarlık bütçesiyle devasa bir içerik üretim gücüne sahip. Ürettikleri ile de Batı'nın yeni değerleri olan yalnızlaşma, LGBT, pedofili gibi ahlaki çürüme öğelerini toplumlara dayatıyor.

EŞCİNSEL KARAKTERLERİN ÖPÜŞME SAHNESİ VAR

Haziran ayında yayınlanan Nimona isimli yeni film de şaşırtmadı. Nimona isimli animasyon filmin ana karakterleri eşcinsel. Film daha 4. dakikasında eşcinsel karakterlerin el ele tutuşmaları ile başlıyor. Film, topluma karşı güvensizlik ve toplumsal kurumlara dair yıkıcı söylemlerle ilerliyor. Batı kültürünün gençlere aşılamaya çalıştığı, toplumda 'normal' olandan farklı olma ve farklı olduğu için yalnız kalma, toplumdan ayrılma düşüncesi, karakterler aracılığıyla işleniyor.