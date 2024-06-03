Cartoon Network’te LGBT terörü! Hedefleri çocuklar: Çizgi filmler üzerinden sapkınlık

Aileyi ve çocukları hedef alan LGBT terörü çocuk kanallarına kadar indi.
Aileyi ve çocukları hedef alan LGBT terörü çocuk kanallarına kadar indi.
Sapkınlığa özendirici içerikleriyle bilinen ABD'li çocuk kanalı Cartoon Network, iğrenç paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
SÖZDE ONUR AYI
Sosyal medya platformu Instagram hesabında iki erkeğin öpüştüğü görsel paylaşan çocuk kanalı Cartoon Network resmi hesabında LGBT paçavrasına yer vererek "Bu ikonik çiftlerle #OnurAyı'na başlıyoruz" paylaşımı yaptı.
ÇİZGİ FİLMLERİ NE HALE GETİRDİNİZ
İğrenç paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken kimi kullanıcı "Çizgi filmler çocuklar ve masumiyetleri içindir, cinselliği teşvik etmeyi bırakın." yorumu yaparken kimi kullanıcı ise "Kardeşim çizgi film ağı ne hale geldi. Artık çocuk olmadığım için mutluyum." yorumlarını yaptı.
ÇOCUK DİZİSİNE LGBT SKANDALI
Bilindiği gibi Netflix ile Hollywood'un eşcinsellik propagandası bütün dünya tarafından kaygı ile izleniyor. Ahlak karşıtı yayınlarıyla sürekli adından söz ettiren film platformları, dayattıkları sapkın yaşam tarzıyla yüzlerce çocuğun ruh sağlığıyla oynuyor.
Milyarlarca dolarlık bütçelerle desteklenen bu tür yapımların ana hedefinde çocuklar ve ahlaksız ideolojilere karşı çıkan ebeveynler var. Netflix'in çocuklar üzerinde ahlak bozan bir skandalı da Nimona adlı animasyon filmi oldu.
Filmde, el ele tutuşan, öpüşen iki erkek, LGBT'yi temsil eden renkli bayrak gibi içerikler yer alıyor. Üstelik de film, platformun çocuk kategorisinde. Ancak filmde +18 uyarısı bulunuyor.
Emperyalizmin kültürel araçlarından biri olan dijital içerik platformu Netflix, Batı'nın tüketim kültürünün bir parçası olarak sürekli gündemimizde. Milyarlarca dolarlık bütçesiyle devasa bir içerik üretim gücüne sahip. Ürettikleri ile de Batı'nın yeni değerleri olan yalnızlaşma, LGBT, pedofili gibi ahlaki çürüme öğelerini toplumlara dayatıyor.
EŞCİNSEL KARAKTERLERİN ÖPÜŞME SAHNESİ VAR
Haziran ayında yayınlanan Nimona isimli yeni film de şaşırtmadı. Nimona isimli animasyon filmin ana karakterleri eşcinsel.
Film daha 4. dakikasında eşcinsel karakterlerin el ele tutuşmaları ile başlıyor. Film, topluma karşı güvensizlik ve toplumsal kurumlara dair yıkıcı söylemlerle ilerliyor. Batı kültürünün gençlere aşılamaya çalıştığı, toplumda 'normal' olandan farklı olma ve farklı olduğu için yalnız kalma, toplumdan ayrılma düşüncesi, karakterler aracılığıyla işleniyor.
Baştan sona kadar toplumsal kurumlar ile mücadele içinde geçen filmde bu düşünceler ana karakterlerden biri olan Nimona'nın ağzından "sistem çürümüş, kurum (filmde devlet olarak tasvir ediliyor) kapatılmalı", "normal olana göre kötü olalım" gibi söylemler, öfkeli bir biçimde dile getiriliyor. Toplumun ve insanların özünün kötü olduğu dolayısıyla da güvenilmez olduğunu sık sık dile getiren film, 82. dakikasında da eşcinsel iki ana karakterin öpüşmesi ve birlikte 'mutlu' olmaları ile son buluyor.
TAM BİR 'Z KUŞAĞI' ANLATISI
Filme adı verilen Nimona isimli karakter emperyalizmin, gençliğin önüne sürdüğü Z kuşağı aldatmasının bir özeti. Toplumdan farklı olma, farklı olduğu için yalnız kalma ve topluma karşı güvensizlik, nefret duygusu gibi Z kuşağı adıyla gençliğe ithaf edilen bütün özellikler, bu karakter aracılığıyla dile getiriliyor. Karakter, filmde toplumdan "intikam alma" düşüncesini dile getiriyor. Karakterin filmin sonunda öfke duyduğu toplumsal düzene karşı ise yaptığı tek şey, tıpkı dayatılan Z kuşağı gibi yerine yenisini koyma sorumluluğu olmadan yakıp yıkmak ve toplumdan kaçmak.
ANİMASYONDA SKANDAL REPLİKLER
Nimona'nın LGBT anlatımını nasıl önce çıkardığına dair repliklerden de örnek verelim.
Netflix'in Nimona'sının bir sahnesinde Ballister, Nimona'ya şekil değiştirmenin nasıl bir his olduğunu soruyor.
"Dürüst olmak gerekirse, yapmadığım zaman kendimi daha kötü hissediyorum" diye açıklıyor. "Sanki içim kaşınıyor. Sonra şekil değiştiriyorum ve özgürüm."
"Ya tutsaydın?" geri sorar.
"Ölürüm," diye şaka yaparak yanıtlıyor ve eklemeden önce: "Ölmezdim, kesinlikle yaşıyor olmazdım."
KÜRESEL ÇETE DE İŞ BAŞINDA
Aile yapısını hedef alan LGBT terörünün arkasında bildiğiniz gibi yine küresel çete var. Sapkınlığın çocuklara kadar indirilmesinden hiç rahatsız olmayan New York Times, skandal animasyon filmini öve öve bitiremedi. Birkaç kez manşetine taşıyan NYT, LGBT terörünün çocukları hedef aldığı animasyonu "mesaj filmi" diye tanımlıyor.
Yine NYT bir başka haberinde sapkınlığın yazarını öne çıkarıp, "Trans deneyimin unsurlarını araştırıyor. Film, trans haklarının giderek daha fazla saldırıya uğradığı bir dönemde bu temaları ön plana çıkarıyor" şeklinde ifadelerle LGBT terörünü övüyor.
Bir diğer sapkınlık savunucusu İngiltere merkezli Digital SPY yazarı Mireia Mullor ise Nimona'yı överken 'çığır açan bir film' olarak tanımlıyor. Aslında gelenekleri ve aile yapısını bozan bir ahlaksızlık olduğu halde Nimona'nın geleneklere meydan okuduğunu söylüyor.
LGBT TERÖRÜNE ABD'DEN TAM DESTEK
Sapkın LGBT terörüne karşı dünya çapında tepkiler sürmeye devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz yıl tepki çeken yeni bir skandala imza atmıştı.
SAPKIN LGBT TERÖRÜNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Gökkuşaklarıyla süslenmiş sahnede duran ve gey gece kulübü saldırılarından kurtulanların ve transseksüel hakları savunucularının da dahil olduğu bir kalabalığa hitap eden ABD Başkan Joe Biden, Beyaz Saray'da şimdiye kadarki en büyük sözde 'onur ayı' kutlaması etkinliğine ev sahipliği yapmıştı. Sapkın LGBT terörüne övgüler yağdıran Biden, rezilliğe sahip çıkarak yeni yasalar çıkaracağının ilan etmişti.