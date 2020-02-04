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  • 04.02.2020 17:41
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 17:49

Anestezi Teknikeri 'ın ölümü hakkındaki davada flaş gelişme! Emlakçıdan dikkat çeken ifade!

’da damar yoluna verilen ilaçla öldürüldüğü iddia edilen Anestezi Teknikeri davasında flaş bir gelişme yaşandı. Olayın yaşandığı evi kiralayan emlakçı tanık olarak dinlendi. Emlakçı, sanığın evi kiralarken kapının üst kilit anahtarının kendisine verilmediği sözlerinin sorulması üzerine, “Hatırlamıyorum” dedi.

Ayşe Karaman'ın ölümü hakkındaki davada flaş gelişme!

5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Uzman Dr. Özgür T., 'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık Özgür T., davanın önceki celselerinde yaptığı savunmasında Karaman'ı öldürdüğü iddiasını kabul etmemiş, olay günü evden ayrıldığı sırada Karaman'ın yaşadığını öne sürmüştü. Sanık ayrıca, evden ayrıldıktan sonra Karaman'ın kapıyı üstten kilitlediğini ve üst kilit anahtarının emlakçı tarafından kendisine verilmediğini, bu nedenle kapıyı çilingir çağırarak açtırabildiğini iddia etmişti. Mahkeme heyeti, Özgür T.'nin ifadesi doğrultusunda evi kiralayan emlakçı Ergün Ç.'nin tanık olarak dinlenmesini kararlaştırdı. Ergün Ç. ifadesinde, "Üst kilidin anahtarının olup olmadığını hatırlamıyorum" dedi.

AVUKATTAN ANİMASYONA TEPKİ
Mahkeme heyeti, tanığın dinlenmesinin ardından sanık avukatlarının olayın oluş biçimi ile ilgili hazırladıkları animasyonu dosyaya sunduklarını belirtti. Duruşma sırasında animasyon Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi'ye izletildi. Beyendi, animasyonun tamamen taraflı hazırlandığını, sanığın anlatımlarıyla örtüştüğünü, bu nedenle kendileri açısından olayı aydınlatacak bir yanı olmadığını söyledi.

Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyanın tamamının İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek, alkollü olduğunu bilmesine rağmen sanığın istese bile maktule damar yolu açarak ilaç vermesinin ya da çantasında anestezi ilaçlarını taşımasının olayın yaşanmasına neden olması açısından sorumluluğunun belirlenerek bir rapor halinde mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Sanık Özgür T.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 30 Mart'a erteledi.

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