Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ı (25) damar yoluyla verdiği ilaçlarla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan uzman doktor Özgür Tarhan (46) dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Davada tanık olarak dinlenen Karaman'ın yakın arkadaşı Tuğçe A, "İki kez Ayşe'nin kolunda damar yolunun açık olduğunu gördüm. Bir gün yine Ayşe ile görüştük ve damar yolu açıktı. Bana, 'Özgür propofol ilacını yaptı' dedi. Ben de ondan çıkarmasını istedim ve 'Michael Jackson bile bu ilaçtan ölmüş sen neden yapıyorsun?' diye sordum. Bana, 'Bunu Ankara'da 20 kişi biliyor' dedi. Doktor O.K, diye biri varmış. Özgür, epilasyon merkezinde isteyenlere bu ilacı yapıyormuş. Hatta orada biri bu nedenle ölmüş ama üstünü kapatmışlar" ifadelerini kullandı.



Acılı anne Feride Karaman ise "Ben kızımı telli duvaklı gelin etmek istiyordum ama toprağa verdim. Sanığın en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Şubat 2020 tarihine erteledi...







Sanık Özgür Tarhan, tanığın yalan söylediğini iddia etti.