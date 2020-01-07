Ayşe Karaman davasında Michael Jackson detayı

Daha sonra Karaman'ın arkadaşı Tuğçe A., tanık olarak dinlendi. Karaman'ın sanık T. ile kendisini 2018'in Kasım ayında tanıştırdığını belirten Tuğçe A., "Aralık'ın ilk haftası Ayşe beni telefonla aradı ve 'Özgür, telefonumdaki bütün mesajlarımı karıştırmış. Sercan ile olan samimi resimlerimi görmüş' dedi. Ayşe'nin seslere karşı duyarlılığı var. En ufak şey de uyanıyor. Ona 'sen elinde telefonla uyuyan birisin nasıl oldu da uyanmadın?' dedim. Bana, 'P. diye bir ilaç var bu ilacı yaptı' dedi. O ilacın ne olduğunu sorduğumda anestezide kullanıldığını söyledi. İlacın adını ilk kez burada duydum" ifadelerini kullandı.