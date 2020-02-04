Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 05.02.2020 09:44
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 09:44

6 Şubat Perşembe yarın mi? kar tatili MEB açıklama yaptı mı?

6 Şubat 'de yarın mi? Kayseri kar tatili son dakika MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Kayseri için meteoroloji uyarıyı verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün Pınarbaşı ilçesindeki tüm okullar tatil edildi. Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı hafif yağmurlu, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kayseri'de yarın okullar tatil mi? MEB ve Valilik açıklaması

Kayseri'de yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi.
Kayseri'de kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Çarşamba yer yer kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülecek yağışların Perşembe sabah saatlerinden itibaren Pazar gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Birçok kişi Kayseri'de yarın okulların tatil olup olmadığını merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, 6 Şubat Kayseri'de okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri6 Şubat Perşembe Kayseri yarın okullar tatil mi? Kayseri Valiliği kar tatili MEB açıklama yaptı mı?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri