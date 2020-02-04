Kayseri'de yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi.

Kayseri'de kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Çarşamba yer yer kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülecek yağışların Perşembe sabah saatlerinden itibaren Pazar gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Birçok kişi Kayseri'de yarın okulların tatil olup olmadığını merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, 6 Şubat Kayseri'de okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?

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