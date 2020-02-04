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'ı öldüren ilaçlar için 'tan "" raporu

’da , doktor sevgilisinin evinde can verdi. , ölümüne neden olan ilaçların madde özelliğinin bulunduğunu belirtti!

Zehirli rapor!
Genç kadını öldüren ilaçlar için 'tan "uyuşturucu" raporu çıktı. Olay geçen yıl 'da yaşandı. Anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, evinde ölü bulundu. Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan dava açıldı. Mahkeme, Karaman'ın ölümüne neden olan ilaçların etkisinin bulunup bulunmadığı yönünde Adli Tıp'tan rapor alınmasına karar verdi.



Adli Tıp Kurumu, "P..." ve "F..." isimli ilaçların özelliğinin bulunduğu yönünde rapor hazırladı. Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beyendi, "Sanığa uyuşturucu madde ticareti nedeniyle verilecek cezada ayrıca cezanın arttırım sebepleri de bulunmaktadır" dedi.


Genç kadına ilaçları verdiği iddia edilen . tutuklandı.



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