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Eski sehpadan koltuk, televizyondan akvaryum yaptılar! | Eskileri atma yeniden tasarla

bir değişim, bir farklılık mı istiyorsunuz. Eski eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden tasarlayabilirsiniz. Hem de masrafsız şekilde. TAKVİM, evde yapabileceğiniz birkaç 'kendin yap' fikrini sizler için derledi...




Eski sehpalarınızı atmak yerine onu farklı renklere boyayarak ve üzerine koyacağınız renkli bir minderle değerlendirebilirsiniz. Çocuk odalarında, yatak ucunuza veya balkonlarınızda kullanabileceğiniz şık bir tasarım elde edebilirsiniz. Aynı zamanda kapı girişi yani mekanın antre kısmı geniş ise dinlenme koltuğu olarak da kullanılabilir...

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