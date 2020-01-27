bir değişim,birfarklılıkmı istiyorsunuz.Eskieşyalarınızıküçükdokunuşlarlayenidentasarlayabilirsiniz.Hem demasrafsızşekilde.TAKVİM,evdeyapabileceğinizbirkaç'kendinyap'fikrinisizler içinderledi...hafta onlarca şişe atıyoruz çöpe oysa onları dekoratif bir görünüme kavuşturup farklı amaçlarla kullanmak işte bu kadar basit aslında!