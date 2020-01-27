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Şişelerden saksı, monitörden akvaryum yaptılar! 'den hayatınızı kolaylaştıracak geri dönüşüm önerileri...

bir değişim, bir farklılık mı istiyorsunuz. Eski eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden tasarlayabilirsiniz. Hem de masrafsız şekilde. , evde yapabileceğiniz birkaç 'kendin yap' fikrini sizler için derledi...



Evinizde bir değişim, bir farklılık mı istiyorsunuz. Eski eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden tasarlayabilirsiniz. Hem de masrafsız şekilde. TAKVİM, evde yapabileceğiniz birkaç 'kendin yap' fikrini sizler için derledi...

SAKSILARI ŞİŞELEYİN
Her hafta onlarca şişe atıyoruz çöpe oysa onları dekoratif bir görünüme kavuşturup farklı amaçlarla kullanmak işte bu kadar basit aslında!

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