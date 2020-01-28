



Evinizde bir değişim, bir farklılık mı istiyorsunuz. Eski eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden tasarlayabilirsiniz. Hem de masrafsız şekilde. TAKVİM, evde yapabileceğiniz birkaç 'kendin yap' fikrini sizler için derledi...

MANDALLI AYDINLATMA

Evde yapılabilecek en keyifli eşya: Aydınlatmadır. Yapımı oldukça basittir. Aldığınız iple de bu mandallar yardımıyla fotoğraflarınızı asabilirsiniz. Odanızın dilediğiniz bölümünde bu fotoğraflara yer verebilirsiniz. Gece aydınlatma lambası kullanmak yerine iyi bir alternatif olacaktır.