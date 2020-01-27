Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 27.01.2020 12:07
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 12:16

Görüntüler 'dan: Ambulansla karlı zeminde drift! İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı

İl Sağlık Müdürlüğü, drift yaparken görüntülenen ambulansın, iline bağlı olduğunun tespit edildiğini, 'nın talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Görüntüler Van'dan: Ambulansla karlı zeminde drift!

'da geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan bir ambulans, kar içinde drift yaparken görüntülendi. Görüntünün bazı yayın organlarında yayınlanmasının ardından harekete geçen Van İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı ön incelemede, görüntülerin Van'da çekildiğini ancak ambulansın İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olduğunu tespit etti. Van İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamayla, 'nın talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, şöyle denildi:
"Ambulansın Hakkari iline bağlı olduğu tespit edilmiştir. Gerekli soruşturmanın başlatılması için Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli koordine sağlanmıştır. Ambulans, Hakkari 112'ye bağlı Şemdinli ekibi ile 24 Ocak 2020 tarihinde Van iline hasta getirmiş olup, sevk dönüşünde 30 AB 531 plakalı ambulansın saat 11.13-11.18 aralığında, Van-Başkale-Hakkari sınırı civarı bölgede uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu durumun Van 112 ekipleri ve ambulanslarıyla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili Sağlık Bakanlığımız talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriGörüntüler Van'dan: Ambulansla karlı zeminde drift! İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri