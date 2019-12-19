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  • 19.12.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 09:41

Drift yapan sürücüye ehliyet, araç, para ve psikolog cezası

Antalya'da drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu tespit edilen sürücüye 5 bin 10 liralık para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine ve aracına 2 ay süreyle el konuldu.

Drift yapan sürücüye ehliyet, araç, para ve psikolog cezası

Antalya'da aracıyla "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ve aracına ise 2 ay süreyle el konuldu, ayrıca ehliyetini geri alabilmesi için psikolog onayına gönderilecek.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi Emniyet Müdürlüğü yanında meydana gelen olayda araç sürücüsü Onur Çalışkan, "Bankadan geri dönerken, yerler mermer olduğu için zemin kaygandı. Soldan gideyim derken bir baktım soldaki yol baya bir kırık, her yer taşlar filan çıkmış. Önümdeki araç ile arka arkaya gitmeyeyim diye gaza biraz yüklendim arabamı çevirdim, oradan gittim. Gittikten bir dakika sonra zaten ışıklarda polis arkadaşlarımız geldi, beni durdurdu. Drift yaptığımı söylediler. Ben drift yapmadığımı söyledim. Beni polis karakoluna götürdüler. Orada arabamı çektiler, 5 bin 10 TL ceza yedim. İki ay ehliyetimi aldılar. İki ay sonra psikologa görünüp, göründükten sonra ehliyetimi alacağım inşallah." dedi.

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