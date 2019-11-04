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  • 04.11.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 17:33

İstanbul Ataşehir Otoyolu'nu trafiğe kapatıp yapan lar kamerada

İstanbul Ataşehir Otoyolu'nu yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki lar terör estirdi. Konvoyda bulunan araçların plakalarını tek tek tespit eden polis ekipleri trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.

Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde dün öğlen saatlerinde bir düğün konvoyu yolu kapattı. Konvoydan bazı araçlar kapatılan yolda yapmaya başladı. Kendilerini ve diğer araçları tehlikeye düşüren trafik ları nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı.



Konvoya katılan bazı araçlarda bulunan kişiler o anlar cep telefonu kameralarına kaydetti. Konvoyda bulunan araçların plakalarını tek tek tespit eden polis ekipleri trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.

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