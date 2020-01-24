Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) 5 Ocak'ta ortadan kaybuldu. Genç kızın cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. Doku'nun, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Genç kızın bulunması için ekiplerin yaptığı ortak arama çalışmaları 750 bin metrekarelik alandaki baraj gölü ve karadan oluşturulan 13 ayrı arama sahasında devam ediyor.
- Yaşam
- 24.01.2020
- Gazete
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