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'dan iz yok

'de üniversite öğrencisi (21) 5 Ocak'ta ortadan kaybuldu. kızın cep telefonunun en son üzerindeki 'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. Doku'nun, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Genç kızın bulunması için ekiplerin yaptığı ortak arama çalışmaları 750 bin metrekarelik alandaki baraj gölü ve karadan oluşturulan 13 ayrı arama sahasında devam ediyor.

Gül'iz'tan yok
Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) 5 Ocak'ta ortadan kaybuldu. kızın cep telefonunun en son üzerindeki 'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. Doku'nun, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Genç kızın bulunması için ekiplerin yaptığı ortak arama çalışmaları 750 bin metrekarelik alandaki baraj gölü ve karadan oluşturulan 13 ayrı arama sahasında devam ediyor.

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