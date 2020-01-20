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  • 21.01.2020 06:52
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 06:56

Evlat nöbeti 140. gününde! "Oğlumun montu binasından çıktı"

'da çocukları tarafından kaçırılan acılı ailelerin binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Oğlunun montunun il binasından çıktığını anlatan HDP’ye tepki gösterdi. Eylemini sürdüren ve da artık HDP zulmünün sonunun geldiğini söyledi.

Oğlumun montu HDP binasından çıktı

Çocukları tarafından kandırılıp 'ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde 140 gün geride kaldı. HDP'nin İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden 72 ailenin umutlu bekleyişi sürüyor. Evlat nöbetindeki 4 ailenin çocuklarına kavuşması, diğer anne-babaları da ümitlendirdi. 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için 140 gündür oturma eyleminde olan baba çocuğunu HDP'lilerin kaçırdığını tekrar etti. Begdaş, "Nereden eminsin derseniz, benim oğlumun montu parti binasında çıktı. O yüzden oğlumu bunlardan istiyorum" dedi.

HDP ZULMÜNÜN SONU GELDİ
Oğlu Ramazan için eylemini sürdüren Mevlüde Üçdağ, çocukların akıbeti hakkında HDP'den açıklama beklediklerini dile getirdi. Üçdağ, "Böyle bir parti istemiyoruz. HDP aracı olmasa çocuklarımız dağda olmazdı. 40 yıldır Kürtlerin kanını emiyor, gençleri dağa götürüyorlar" diye konuştu. Oğlu Müslüm'ü bekleyen "HDP ve PKK gençleri kaçırıyor, Kürtlere zulmediyor. Yaptıkları zulüm yanlarına kalmayacak. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz" derken, oğlu Erkan'ı bekleyen ise artık HDP zulmünün sonunun geldiğini söyledi.

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